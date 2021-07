Vu à Monaco puis à Nanterre, Nikola Rebic file en Allemagne

Après une saison passée en France, portant les maillots de l'AS Monaco puis de Nanterre 92, Nikola Rebic (1,88 m, 26 ans) prend la direction de l'Allemagne. Le meneur serbe s'est engagé un an avec Weissenfels, 15e de Bundesliga la saison écoulée.

Pour sa première expérience en Jeep ELITE, Rebic a eu des difficultés à s'imposer. En 30 rencontres (4 avec Monaco, 26 avec Nanterre), le natif de Belgrade a compilé 4,9 points à 38% aux tirs, 1,1 rebond et 1,9 passe décisive pour 5,1 d'évaluation en 16 minutes.

Unser Backcourt ist komplett: Von @Nanterre92 kommt der serbische Nationalspieler Nikola Rebic (26 Jahre, 1,87 Meter) | Backcourt complete: We signed serbian PG Nikola Rebic (26 years, 187 cm) for next season in #easyCreditBBL



