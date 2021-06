Vu à Poitiers cette saison, Sade Aded Hussein s'en va en Belgique

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Nantes BH

Coupé par Poitiers au début du mois de mars (3,4 points à 39,9% de réussite aux tirs, 0,9 rebond et 2 fautes pour 0,8 d'évaluation en 9 minutes et 8 matchs), Sade Aded Hussein (2,05 m, 28 ans) rebondit en Belgique. Le poste 4 s'est engagé une saison avec Courtrai, club de deuxième division belge. La viille est située à proximité de la frontière française. Après la Suède, l'Estonie et l'Angleterre, Sade Aded Hussein enchaîne les expériences à l'étranger depuis 2018.