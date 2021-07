Vu à Quimper la saison passée, Ken Brown poursuit sa carrière en Hongrie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Débarqué à Quimper pour le dernier mois de saison régulière afin de remplacer le maître à jouer David Jackson, blessé, Ken Brown (1,80 m, 31 ans) ne poursuivra pas sa carrière en France. Le meneur américain a décidé de s'envoler pour la Hongrie et de s'engager avec le club de Atomeromu Paks, basé dans la ville de Paks, siège de l'unique centrale nucléaire du pays, bordant Le Danube.

Quatrièmes de Pro B à cet instant de la saison et donc toujours en course pour décrocher une des deux premières places synonyme de Betclic ELITE, les Bretons ont alors enchaîné les défaites malgré le bel apport de Ken Brown en 9 rencontres (12,8 points à 55% aux tirs dont 47,8% à 3-points, 1,7 rebond et 6 passes décisives pour 15,7 d'évaluation en 25 minutes). La perte de leur leader David Jackson avait fait mal à la bande de Laurent Foirest.

Véritable globe-trotter après des passages en Suède, Pologne, Lituanie, Pays-Bas, Liban, Lettonie, Italie, Grèce et France donc, voilà un nouveau pays que va découvrir le meneur américain.