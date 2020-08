Vu à Rouen, Daequan Cook reste en Israël mais change de club

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Éphémère joueur de Rouen en 2014/15, Daequan Cook (1,96m, 33 ans) portera les couleurs de l'Hapoel Tel Aviv dès septembre, toujours en Israël.

À l'Ironi Ness-Ziona depuis 2017, l'ancienne star d'Ohio sort d'une bonne saison en Winner League (15,4 points à 43,5% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 1,4 passe décisive pour 14,6 d'évaluation en 30 minutes) mais il s'est montré plus discret en FIBA Europe Cup (12,5 points à 36,9% de réussite aux tirs et 3,1 rebonds pour 8,9 d'évaluation en 25 minutes). En trois ans, il est ainsi devenu le deuxième meilleur marqueur de l'histoire du club, avec 1 175 points.

L'ancien NBAer, passé par le Heat de Miami, le Thunder d'Oklahoma City, les Rockets de Houston et des Bulls de Chicago connaîtra ainsi un troisième club depuis son escale en France, après le Benfica Lisbonne et l'Ironi Ness-Ziona.