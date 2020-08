Vu en Pro B entre 2016 et 2018, Jarvis Williams va découvrir l'Italie avec Crémone

À L'ÉTRANGER

Poste 4 dominant au cours de son passage en France, Jarvis Williams (2,03m, 27 ans) va avoir l'opportunité, selon Sportando, de s'exprimer dans l'un des championnats d'Europe les mieux référencés. En rejoignant Crémone, l'occasion de pouvoir exploser se présente (enfin) à lui.

Depuis son départ de France, en 2018, Jarvis Williams a connu une courte saison en Pologne (seulement dix rencontres disputées) et, plus récemment, une très belle année au sein du championnat néerlandais. Dominant dans la raquette, il a confirmé ses capacités à réaliser de belles performances, compilant 17,8 points à 56% de réussite aux tirs dont 43% à 3-points et 8,1 rebonds pour 21 d'évaluation. Le tout en 32 minutes de moyenne et sur 21 matchs joués sous le maillot de Leiden. Des statistiques encore supérieures à ce que cet ailier-fort hyperactif avait pu montrer en France. En deux saisons et 64 matchs de Pro B (34 avec Boulazac et 30 avec Caen), il tournait à 16,6 points et 6,5 rebonds pour 17,8 d'évaluation.

Déjà passé par la Pologne, la deuxième division turque, la deuxième division française et les Pays-Bas, Jarvis Williams devrait donc pouvoir s'exprimer au plus haut niveau maintenant. Sans oublier que Crémone est un club qui monte en puissance en Italie, comme le prouve son positionnement au classement avant l'interruption de la saison 2019/20 : une très belle sixième place (12 victoires et 8 défaites) dans un championnat relevé, ce n'est pas rien.