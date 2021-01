Wes Clark à Venise

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Pallacanestro Cantù

Recruté par la SIG Strasbourg cet été, mais finalement recalé lors de la visite médicale, Wes Clark (1,84 m, 25 ans) vient de s'engager avec Venise jusqu'en juin prochain. Le club venitien est actuellement situé en milieu de tableau de la Serie A. Le natif de Detroit avait déjà évolué deux saisons dans ce championnat, d'abord à Brindisi puis ensuite à Cantu.

Le meneur US avait malgré tout su rebondir après l'échec strasbourgeois en signant un contrat à Chemnitz, club de première division allemande (9,7 points et 3,1 passes en 17 minutes et 9 matchs).