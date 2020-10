William Buford (ex-Limoges, BCM) vers le Darussafaka Istanbul

Ancien joueur du Limoges CSP (en 2016/17) et du BCM Gravelines-Dunkerque (neuf matchs en en 2017/18), l'ailier américain William Buford (1,96 m, 30 ans) a depuis évolué en Grèce avec Lavrio (2018/19) et en Italie avec la Virtus Rome (2019/20).

Pour la saison à venir, l'ex-Buckeye d'Ohio State (NCAA) pourrait rejoindre la formation turque du Darussafaka Istanbul indique Sportando. Celle-ci le suit très près. S'il venait à la rejoindre, il jouerait ainsi en championnat turc et en Ligue des Champions (BCL). En 2019/20, il valait 12,8 points à 47,1% de réussite aux tirs, 3 rebonds et 2,3 passes décisives en 32 minutes en LegA.

Darussafaka is showing serious interest in William Buford, a source tells @Sportando.

Buford averaged 12.8ppg in Serie A with Virtus Roma last season