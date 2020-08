Xavier Moon (ex-Évreux) champion de la ligue d'été canadienne, MVP de la finale et du tournoi

31 points, 5 rebonds, 3 interceptions et les deux lancers francs qui ont offerts la victoire à son équipe. Xavier Moon (1,88m, 25 ans) a tout simplement rayonné dans cette finale de la ligue d'été canadienne, qui opposait Edmonton Stingers à Fraser Valley Bandits. Auteur du meilleur total de points sur un match de la saison, il a logiquement été élu MVP de la rencontre mais également MVP du tournoi.

Oh, and the Elam Ending winning free throws to lead his team to the . No big deal for @xavier_moon. #OurGame pic.twitter.com/y62s038i6x