Yabusele et Causeur amènent le Real Madrid en finale de la Supercoupe

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Real Madrid

A une semaine de la reprise de la saison de Liga Endesa, le Real Madrid va affronter son rival du FC Barcelone en finale de la Supercoupe. Pour y parvenir, les joueurs de Pablo Laso s'en sont tirés de justesse face à Tenerife (72-70). Menés 53-48 à 10 minutes de la fin, les Madrilènes se sont appuyés sur Guerschon Yabusele (15 points et 8 rebonds pour 17 d'évaluation), Fabien Causeur (13 points et 5 rebonds pour 14 d'évaluation) et Nigel Williams-Goss (12 points) pour renverser la vapeur. Ils retrouveront donc la formation catalane ce dimanche à 17h30.

Retour en vidéo sur la demi-finale de Guerschon Yabusele :