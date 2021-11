Yabusele et Poirier performants dans la large victoire du Real Madrid contre Bilbao

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Real Madrid

Dimanche, le Real Madrid a signé sa huitième victoire en neuf matches de Liga Endesa. L'équipe de Pablo Laso s'est imposée très facilement face à Bilbao. L'entraîneur espagnol a pu faire tourner mais encore une fois c'est Guerschon Yabusele qui a le plus joué (25 minutes). Il faut dire que l'ailier-fort français s'est encore montré productif, avec 18 points à 7/9 aux tirs (dont 4/4 à 3-points), 3 rebonds et 4 passes décisives pour 21 d'évaluation en 25 minutes. Il n'a toutefois pas terminé avec la meilleure évaluation de la rencontre puisque son compatriote et coéquipier Vincent Poirier a fait mieux (23) grâce à ses 16 points à 6/9, 9 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes. Thomas Heurtel a servi tout ce beau petit monde (7 points à 3/7, 3 rebonds et 8 passes décisives pour 14 d'évaluation en 22 minutes). Fabien Causeur a lui inscrit 6 points à 3/7 en 12 minutes.

Dans le camp basque, titulaire Jonathan Rousselle a cumulé 7 points à 2/8, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 7 d'évaluation en 21 minutes. Valentin Bigote a lui fini à 10 points à 3/10, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 5 d'évaluation en 26 minutes en sortie de banc.