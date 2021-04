Yannick Franke (ex-Nancy) retourne en Lituanie

Aperçu au SLUC Nancy où il n'a disputé que 4 matches de championnat avant de faire ses valises pour le Start Lublin, en Pologne, Yannick Franke (1,95 m, 24 ans) change de nouveau de club. Cette fois, l'international néerlandais va jouer au Pieno Zvaigzdes, en Lituanie, championnat par lequel il était déjà passé auparavant.

Yannick Franke moves back to Pieno Žvaigždės @PienoZvaigzdes in the Lithuanian LKL @betsafeLKL and he will debut today against Dzukija @bcdzukija.



Good luck Yannick!#FollowYourDreamsWithUs pic.twitter.com/y3qVpYOaon