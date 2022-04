Yohan Traoré au Hoop Summit 2022, avec Sidy Cissoko

À L'ÉTRANGER

Réunis depuis dimanche à Portland, les participants du Hoop Summit 2022 ont démarré leur semaine d'entraînement depuis les nombreux scouts présents. En plus de l'arrière/meneur de Baskonia Sidy Cissoko (2,03 m, 17 ans), on retrouve un deuxième Français qui n'était pas sur la liste initiale. Il s'agit de Yohan Traoré (2,06 m, 19 ans). Le poste 4/3 est parti aux Etats-Unis en 2019 où il est rapidement devenu l'un des joueurs les plus considérés de sa classe d'âge, qui rejoint la NCAA cette année. Le futur joueur d'Auburn, qui a grandi à Tours, va donc tenter de se montrer sous un beau jour en prévision de la Draft NBA 2023.