Youssou Ndoye (Nanterre) vers Séville

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Claire Macel

Après quatre saisons dans le championnat de France, trois saisons à Bourg-en-Bresse (une en Pro B et deux en Jeep ELITE) et une à Nanterre (en Jeep ELITE et EuroCup), Youssou Ndoye (2,11 m, 28 ans) va réaliser son objectif : celui d'évoluer dans le championnat espagnol. Selon Encestando, le pivot sénégalais va s'engager au Bétis Séville, qui tente également d'acquérir l'ailier français Yakuba Ouattara.

Auteur d'une grosse saison 2018/19 avec la JL Bourg, Youssou Ndoye cherchait déjà un contrat hors de France l'été dernier. Mais il n'était pas parvenu à ses fins et avait finalement signé à Nanterre 92 au mois d'août. Cependant, l'ancien joueur des Spurs d'Austin (D-League) a eu du mal à trouver sa place dans le jeu nanterrien et n'a pas eu l'impact escompté (9,3 points à 60,4% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds et 0,8 contre pour 11 d'évaluation en 17 minutes).

Reste à savoir ce qu'il donnera en Liga Endesa, au sein d'un club de deuxième partie de tableau (15e sur 18 au moment de l'arrêt de la saison 2019/20).