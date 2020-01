Youssoupha Fall domine Tavares et Vitoria s'impose chez le Real Madrid

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB

En début de saison, sans langue de bois, il nous racontait avoir fait le constat qu'il était "plus mobile" que Walter Tavares (2,20 m), le pivot du Real Madrid élu meilleur défenseur de la saison 2018/19 de l'EuroLeague. Dimanche, le Franco-Sénégalais a retrouvé une fois de plus le Cap-Verdien lors de la rencontre de la 18e journée de Liga Endesa entre le Real Madrid et Vitoria. Et on peut dire que l'ancien joueur du Mans et de Strasbourg a dominé son homologue.

Avec 16 points à 7/11 aux tirs et 2/2 aux lancers francs, 6 rebonds (dont 4 offensifs), 2 contres, 3 balles perdues et 5 fautes pour 16 d'évaluation (20 selon les critères LNB) en moins de 26 minutes contre 4 points à 1/4, 8 rebonds et 2 contres pour 8 d'évaluation en 28 minutes, il a remporté ce duel de géants, d'autant plus que Vitoria s'est imposé à Madrid.

30 d'évaluation en 16 minutes chez le CSKA Moscou

Vitoria, qui a vécu une première partie de saison difficile et fait revenir Dusko Ivanovic, a ainsi équilibré son bilan en championnat (9 victoires et 9 défaites). Youssoupha Fall monte en puissance puisqu'il sortait de sa plus grosse performance de la saison en EuroLeague (19 points à 6/7 aux tirs et 7/12 aux lancers francs, 10 rebonds et 9 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en moins de 16 minutes) chez le CSKA Moscou (défaite 94-90) vendredi. Une semaine plus tôt, il avait marqué 18 points en 17 minutes contre le Fenerbahçe.

Après 38 matchs de Liga Endesa et EuroLeague, le Dakarois tourne à 6,3 points à 66,2% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds et 0,8 contre en 15 minutes de moyenne.