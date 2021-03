Youssoupha Fall élu MVP de la 18e journée de Liga Endesa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB

Auteur de son record de points en EuroLeague vendredi dernier, Youssoupha Fall (2,22 m, 26 ans) a reçu les honneurs en Liga Endesa pour un match disputé le 2 janvier, alors qu'il sortait de son match d'EuroLeague contre l'Olympiakos (9 points à 5/6 aux lancers francs, 3 rebonds et 4 fautes provoquées pour 8 d'évaluation en 7 minutes).

En effet, la 18e journée de championnat espagnol s'est terminée ce mercredi avec deux matches en retard et l'ACB a ainsi désigné le MVP de la journée dans la foulée. Il s'agit donc du pivot franc-sénégalais de Baskonia, auteur de 17 points à 7/7 aux tirs et 3/4 aux lancers francs, 14 rebonds, 4 contres et 5 fautes provoquées pour 38 d'évaluation en 29 minutes dans une victoire contre Andorre, 84 à 67.

Une récompense justifiée pour le champion de France 2018 qui monte en puissance sur sa deuxième saison avec le club de Vitoria (6,9 points à 64,6% de réussite aux tirs et 69,8% aux lancers francs, 4,5 rebonds et 0,6 contre pour 9,8 d'évaluation en 13 minutes de moyenne en Liga Endesa).