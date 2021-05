Youssoupha Fall retenu par le Sénégal pour le TQO 2021

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

La sélection sénégalaise va tenter de gagner sa place aux Jeux olympiques de Tokyo. Pour cela, l'équipe de Boniface Ndong doit remporter le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) de Belgrade, du 29 juin au 4 juillet prochain.

Le sélectionneur et le manager général de l'équipe nationale masculine Makhtar N'Diaye ont présélectionné 16 joueurs. On retrouve Ibrahima Fall Faye, intérieur à l'AS Monaco (Jeep ELITE), Mbaye Ndiaye, l'ailier de Blois (Pro B) mais aussi le nouveau poste 3-4 de Saint-Quentin (Pro B) Makhtar Gueye. Autrement, trois joueurs NBA sont dans la liste : Georges Niang (Utah), Gorgui Dieng (San Antonio) et Tacko Fall (Boston). L'axe 1-5 de Vitoria Henry Pierria - Youssoupha Fall est également retenu. Ce dernier avait fait le choix de représenter la France au niveau international sénior mais la Fédération sénégalaise ne l'a jamais libéré, lui qui avait participé à des compétitions FIBA en jeunes avec le Sénégal. Reste à savoir s'il répondra à l'appel, après avoir été sélectionné par le Sénégal par le passé, en vain.

L'équipe nationale, qui a également convoqué l'ancien de la JL Bourg et de Nanterre Youssou Ndoye ainsi que l'intérieur de Rytas Vilnius Maurice Ndour, pourrait avoir fière allure à Belgrade, au sein du groupe B composée de l'Italie et de Porto-Rico (la Serbie, Nouvelle-Zélande et République dominicaine sont dans le groupe A).

La présélection sénégalaise :