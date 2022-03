Yves Pons marque 16 points contre le leader de la conférence Ouest, Rio Grande

À L'ÉTRANGER

Yves Pons a bien contribué à la victoire de Memphis Hustle 128-126 après-prolongation contre les Rio Grande Valley Vipers. Auteur d'une belle ligne de stats (16 points à 7/13 aux tirs, 3 rebonds, 1 passe décivive et 2 interceptions en 24 minutes), le Français s'est montré utile contre le leader de la conférence Ouest de G-League.

Memphis Hustle a mené tout le match contre Rio Grande Vipers allant même jusqu'à creuser l'écart avec 32 points d'avance dans le troisième quart-temps (91-59) mais s'est sabordé en fin de match. La franchise située à Edinburg au Texas a pu héroïquement rattraper son retard et même planter le 3-points de l'égalisation dans les dernières secondes du quatrième quart-temps (124-124). Finalement, le Hustle s'impose de justesse après avoir marqué 4 points contre 2 en prolongation. C'est la deuxième confrontation entre les deux équipes en 2 jours et Memphis avait gagné 139-131 ce samedi... après deux prolongations ! La ligne de stats d'Yves Pons était de 11 points à 4/6, 8 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres en 28 minutes.

Au classement, Rio Grande reste leader avec 21 victoires et 8 défaites tandis que l'équipe de Yves Pons est 9e malgré sa série de 5 succès d'affilée, avec 14 victoires et 16 défaites dans la conférence Ouest. L'ancien joueur des Tennessee Volunteers a retrouvé la G-League depuis 10 jours, alors qu'il n'y avait évolué qu'à une reprise avant le 13 mars, restant majoritairement avec les Grizzlies en NBA, sans toutefois entrer en jeu régulièrement.