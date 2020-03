Zabian Dowdell passe de Pistoia à Vechta

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : David Billy

Champion de France 2008 avec Nancy et revu dans le championnat la saison passée à Châlons-Reims (23 matchs), le meneur de jeu américain Zabian Dowdell (1,91 m, 35 ans) était parti en Italie pour cet exercice 2018/19. Mais son désormais ex-club Pistoia a signé son compatriote Randy Culpepper (l'ancien Limougeaud). Du coup, Dowdell est parti en Allemagne, direction Vechta. Sous les ordres du coach Pedro Calles (de plus en plus réputé sur le circuit européen), il va tenter de qualifier sa nouvelle équipe en playoffs. Actuellement, ils sont sixièmes de BBL avec 12 victoires en 20 matchs.