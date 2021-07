Zach Brown, de la NM1 à l'EuroCup en deux ans

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Gérard Héloise

Il y a un peu plus de deux ans, le 12 mai 2019, Zach Brown (1,98 m, 25 ans) concluait sa saison rookie par une déroute à Andrézieux-Bouthéon (55-81). D'ici trois mois, il affrontera Valence, la Virtus Bologne ou le Partizan Belgrade. C'est dire l'ascension remarquable réussie en un temps record par l'ex-ailier de Lorient, désormais recruté par Hambourg, nouveau pensionnaire d'EuroCup.

Très convaincant en NM1 avec le CEP (16,4 points à 47%, 4 rebonds et 1,6 passe décisive en 33 rencontres), qui n'avait évidemment pas su le conserver bien longtemps en troisième division, le Texan avait ensuite pris la direction de l'AEK Larnaca (Chypre) en 2019/20, sans connaître un succès démesuré (10,3 points de moyenne), avant de plus s'épanouir en Hongrie (17,1 points à 49%, 4,3 rebonds et 2,1 passes décisives), à Szeged, la saison dernière. Suffisant pour attirer l'attention d'une équipe d'EuroCup. Lorient semble désormais bien loin...