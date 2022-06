Zalgiris Kaunas : Joffrey Lauvergne sur le départ

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Après deux saisons au Zalgiris Kaunas, et malgré un contrat courant jusqu'en juin 2022, Joffrey Lauvergne (2,11 m, 30 ans) serait sur le départ. Le média lituanien Basketnews indique que les deux parties ont le souhait de se séparer.

Après une très bonne première saison sur place, le pivot français a du se faire opérer de l'épaule en début de saison, ce qui a entraîné son arrêt durant de longs mois. En son absence, le Zalgiris Kaunas a changé une première fois de coach et enchaîné les défaites. Revenu sur la deuxième partie de saison, l'Auvergnat a retrouvé une place de choix dans la rotation (9,2 points à 55,1% de réussite aux tirs et 3,9 rebonds en 15 minutes) mais la saison 2021-2022 du club s'est terminée sur une grande première : une non-participation à la finale des playoffs lituaniens. Sur place, l'heure est à la reconstruction avec le sélectionneur lituanien, Kazys Maksvytis, à la baguette. Joffrey Lauvergne devrait donc ne pas en être, alors que le meneur de l'ASVEL Chris Jones est espéré. Le champion d'Europe 2013, intérieur d'expérience et de valeur, serait alors sur le marché.