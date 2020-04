Zeljko Obradovic assure avoir comme priorité de prolonger au Fenerbahçe

Depuis quelques jours de nombreuses rumeurs persistent concernant l’avenir de Zeljko Obradovic à la tête de Fenerbahce Istanbul, mais le coach a voulu rétablir la situation et démentir quelques unes de ces annonces en adressant un message aux fans :

« Concernant ma propre situation, je voudrais mentionner quelques points. Je suis l'entraîneur principal de Fenerbahçe jusqu'en juin 2020 et tout ce que je fais dans cette situation actuelle est axé sur l'intérêt supérieur de Fenerbahce. Concernant une prolongation de contrat, je dois mentionner que je n'ai parlé à personne de mon club ni d'aucun autre club. Aucune offre ne m'a été faite jusqu'à présent. De plus, je voudrais souligner le fait que j'ai un principe dans la vie qui est que je ne parlerais à aucun autre club tout en étant sous contrat avec un club actuel. Toutes les informations où mon nom était lié à un autre club que mon actuel n’est tout simplement pas la vérité ou permettez-moi d'appeler cela de "fausses nouvelles". Juste pour être clair et précis pour la saison prochaine, ma priorité serait de rester en tant qu'entraîneur principal de Fenerbahce et c'est mon message que je veux partager avec les fans de Fenerbahce. »