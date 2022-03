Zvezdan Mitrovic dans les petits papiers du Buducnost Podgorica ?

Revenu au Buducnost Podgorica l'été dernier, là même où il avait créé la sensation en remportant la Ligue Adriatique en 2018, Aleksandar Dzikic est déjà sur un siège éjectable à la suite de la défaite contre Studentski Centar (84-89) . L'équipe de la capitale du Monténégro vient de perdre pour la quatrième fois en cinq rencontres. D'après TotalBasket, Zvezdan Mitrovic serait une option envisagée par le Buducnost pour prendre la relève de Dzikic en cas de mise à l'écart avérée. Champion de France en 2020 avec l'ASVEL et vainqueur de l'EuroCup 2021 avec l'AS Monaco, remercié en décembre par la Roca Team, le triple vainqueur de la Leaders Cup s'est imposé comme l'un des meilleurs techniciens monténégrins et pourrait ainsi revenir dans sa ville natale. Dans un portrait que nous lui avions consacré en 2017, il nous avait raconté avoir revêtu le maillot du Buducnost dès l'âge de 13 ans avant d'y passer cinq saisons comme assistant-coach (1995/99, 2000/01), remportant notamment deux Coupe de Yougoslavie et participant à l'EuroLeague.

