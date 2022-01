Zvezdan Mitrovic intéresserait le Lokomotiv Kuban

Afin de remplacer Evgeny Pashutin au poste de coach, le Lokomotiv Kuban Krasnodar aurait fait de Zvezdan Mitrovic l'une de ses priorités, selon Artem Komarov.

After firing Evgeny Pashutin, Lokomotiv-Kuban is looking for a new coach. Per source, one of the main targets is reigning Eurocup champion Zvezdan Mitrovic.