Zvezdan Mitrovic pensait que Théo Maledon deviendrait le futur Dimitris Diamantidis

Coach de l'ASVEL de 2018 à 2020, Zvezdan Mitrovic a eu l'occasion de vraiment lancer Théo Maledon (1,93 m, 20 ans) au niveau prossionnel. En 2018-2019, alors que le meneur normand n'était âgé que de 17 ans, celui-ci a étonné tout le monde en étant déjà opérationnel pour jouer un rôle important dans une équipe de haut-niveau, en Jeep ELITE et EuroCup. La saison suivante, ralentin par des pépins physiques, il s'est montré en retrait, avant finalement de partir en NBA. Là-bas, il suit le même cheminement : une première année plein de promesse, une deuxième en recul, avec un temps de jeu amoindri.

Libre de tout engagement depuis son départ de l'AS Monaco mi-décembre, le technicien monténégrin s'est exprimé au sujet de son ancien joueur, à l'occasion d'une entrevue donnée au média grec Cosmote Sports, dont une partie a été retranscrite par EuroHoops.

"Pour moi, Maledon était une futur (Dimitris) Diamantidis. Je l'ai vu comme un joueur dans le style de Diamantidis. Grand, intelligent, fort, sérieux comme être humain. Mais, malheureusement, l'Europe perd des joueurs qui n'ont peut-être montré que 50% de leur talent. D'accord, tout le monde veut y aller, la NBA c'est le top, le meilleur du basket. Et tout le monde aime ça, et c'est parfait, mais pas pour moi. Je préfère regarder davantage l'EuroLeague, mais cela me concerne. 90% du monde regare la NBA. C'est un problème, mais nous devons y faire face, trouver un moyen."