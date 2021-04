[ANNONCE] Où concilier basket intense et études supérieures ? L'alternative aux centres de formation à Montpellier

FRANCE

Crédit photo : Xavier Boussois

[Article sponsorisé] Vous êtes ou vous vous apprêtez à atteindre la majorité, êtes dans les études ou en formation professionnelle, et vous cherchez un moyen de vous entraîner à forte dose* avec un suivi technique ? Vous avez certainement tapé à la porte d'un ou plusieurs centres de formation ? Malheureusement, vous n'avez pas été retenu par l'un d'entre eux ou les options scolaires proposées ne vous satisfont pas.

Le Saint Gély Basketball, club situé à Saint-Gély-du-Fesc juste à côté de Montpellier (Hérault), ville universitaire par excellence (voir ici), vous propose une alternative idéale pour pouvoir vous entraîner tous les jours (ou presque) tout en vivant juste à côté de nombreux campus universitaires. Les possibilités de formation BPJEPS (voir ici) sont également nombreuses, surtout en cette période où l'apprentissage est accompagné par l'Etat.

Si vous réfléchissez encore à vos choix sur Parcoursup ou que vous cherchez une nouvelle voie pour l'année 2021-2022, n'hésitez pas à nous contacter à contact@saintgelybasketball.com. Nous serons disponibles pour vous aiguiller sur les formations possibles aux alentours mais surtout pour répondre à vos questions concernant la partie basket.

Jusqu'à 7 séances par semaine

Garçon ou fille, vous pourrez être encadré par un staff fourni et évoluer dans un club jouant les premiers rôles en Prénationale, et/ou en équipe réserve (Régionale 2) et/ou U20 masculin. Par ailleurs, des séances de travail individuel seront programmées tout au long de la semaine (parfois en journée) mais pas que. En nous rejoignant, vous pourrez ainsi disposer de :

2, 3 ou 4 (pour les U20) séances collectives hebdomadaires

2 ou 3 séances de travail individuel hebdomadaires

Un programme de préparation physique individualisé

Un suivi vidéo

Un suivi de statistiques avancées

Les joueurs retenus dans les équipes du Saint Gély Basketball le sont pour leur état d'esprit, leur potentiel basket et leur volonté de travail. Car si vous nous rejoignez, ce sera pour vivre une belle aventure et progresser dans un groupe jeune et dynamique. Ainsi, des entretiens et tests seront effectués pour retenir les joueurs et joueuses candidats.

Par ailleurs, ce club formateur et familial de 350 licenciés vous donne la possibilité d'entraîner une ou des équipes de jeunes, en suivant une formation continue (organisée par la commission sportive) et fédérale. Un rôle complémentaire à celui de joueur, celui-ci permettant de mieux comprendre le jeu mais aussi comment "apprendre à apprendre". Un bel exercice pour tout joueur en formation.

Pour toutes questions, contactez-vous à contact@saintgelybasketball.com et nous vous répondrons dans les 24 heures.



*Dès lors que la situation sanitaire le permettra