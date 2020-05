"L'entraîneur adjoint dans le staff technique", avec Jacky Perigois et Frédéric Jaudon

COACHING

Crédit photo : Sébastien Grasset

La FAC du basketball pour les coachs propose des échanges sur Internet actuellement. Le dernier sujet est intéressant et on vous le partage ci-dessous. Le thème de la journée concerne le rôle de l'entraîneur adjoint dans un staff technique. Jacky Périgois, qui a longtemps occupé ce poste à l'ESSM Le Portel, et Frédéric Jaudon, qui est adjoint de Cédric Heitz au Champagne Châlons-Reims Basket après avoir collaboré avec ce dernier à Charleville-Mézières, partagent leur expérience pendant 2 heures.