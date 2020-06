"Le développement de la meneuse de jeu", avec Céline Dumerc et Alix Duchet

COACHING

Crédit photo : FFBB

Nées respectivement en 1982 et 1997, Céline Dumerc et Alix Duchet sont de deux générations différentes. Réputée pour sa gestion de son attaque, sa pression défensive mais aussi son leadership, Céline Dumerc est une meneuse plus à l'ancienne, bien que très douée balle en main et adroite. Alix Duchet est elle aussi dotée d'une excellente vision du jeu, d'un leadership déjà affirmé et d'une capacité à mettre une pression sur la porteuse de balle très forte. Mais elle ajoute à cela un talent balle en main qui lui permet de créer son tir.

Ces deux meneuses de générations différentes ont été invitée par FFBB Formation à réagir sur le thème du "développement de la meneuse de jeu" dans une vidéo de 1 heure et 26 minutes. La vidéo est à voir ci-dessous :