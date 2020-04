"Nous, pas moi", la culture argentine pour atteindre la finale de la Coupe du Monde 2019

Rappelez-vous les pronostics avant la Coupe du Monde ? Qui avait prédit que l'Argentine atteindrait la finale de cette édition 2019 ? Pas grand monde. Surtout avec un fabuleux parcours, avec en point d'orgue une victoire contre une énorme (sur le panier) sélection de Serbie en quart de finale puis une équipe de France qui venait d'éliminer Team USA au même stade.

Un vent de fraîcheur

La sélection de Sergio Hernandez a livré un basket rafraîchissant sur toute la compétition. Mené par le génial Faccundo Campazzo (13,3 points, 7,8 passes décisives et 4,3 rebonds en 29 minutes), "El Alma" s'est également largement appuyé sur le toujours très performant Luis Scola à l'intérieur (17,9 points et 8,1 rebonds en moins de 30 minutes de moyenne). Mais chacun a apporté son énergie, son grain de folie, sa niaque et surtout son enthousiasme. Le technicien Santiago Belza (assistant à Mar del Plata en LNB, la première division argentine) a récemment expliqué la philosophie de l'équipe nationale, basée sur des constats aussi simples que "nous avant moi" ou "toi avant moi". A l'image de Marcos Delia (9,4 d'évaluation en 22 minutes), très utile alors même qu'il ne joue même pas 9 minutes à la Virtus Bologne en EuroCup, tout le monde a épousé son rôle pour un but final : que l'équipe aille le plus loin possible. Une attitude à enseigner dans toutes les écoles de basket !

Thanks... I appreciate it a lot! The "we not me" approach is definitely the one to go for in team sports. https://t.co/lZbrLzqlBl