[Vidéo] Clubs : comment préparer la reprise après l'interruption liée au Covid-19 ?

COACHING

Alors que l'été s'avance et que la rentrée pointe déjà à l'horizon, les entraîneurs des Pôles Espoirs des Hauts-de-France ont réalisé une vidéo pour livrer leurs pistes avant la reprise des entraînements. Ils y expliquent notamment que 6 mois de coupure (confinement + vacances) ne se rattrapent pas en reprenant simplement au mois d’août, comme chaque année, avec un simple programme de préparation physique 5 ou 6 semaine avant le retour à la compétition.

Ils reviennent sur ce qui peut être adapté aux entraînement, en prenant en compte la forme physique et mentale, inédite, dans laquelle se trouveront les sportifs. Et livrent conseils et idées pour pouvoir planifier au mieux son stage ou ses entraînements de reprise en toute sécurité pour le pratiquant. La vidéo est à consulter ci-dessous.