Coaching : "Quelles formes de jeu chez les jeunes ?" par Mehdy Mary

COACHING

Crédit photo : Jules Roche

Durant la suspension des championnats en raison de la pandémie de coronavirus, les coachs (ou tous simplement les inconditionnels de la balle orange) ont du temps libre. Du temps qu'ils peuvent mettre à profit pour enrichir leurs connaissances, en lisant des livres, en échangeant ou en regardant des vidéos. Chaque jour, BeBasket va vous proposer une vidéo sur un thème. Voici la deuxième.

"Quelles formes de jeu" en U13/U15"

A l'occasion d'un clinic organisé par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball à Voiron en 2018, Mehdy Mary, l'actuel coach du Limoges CSP, est intervenu sur qui peut animer de nombreux coachs au niveau amateur : quel est le projet de jeu offensif à mettre en place sur des équipes U13 et U15. L'intervention ci-dessous est idéale pour tous les niveaux, de départementale aux championnats élites. Elle peut aussi s'appliquer à des joueurs plus âgés (U17, U18 voire U20) sur des niveaux départementaux voire régionaux (en étant un peu enrichi de quelles formes de jeu plus arrêtées).

Avec les constats suivants, il a proposé la séance à voir ci-dessous :

"Je trouve que la thèmatique sur les formes de jeu U13/U15 est la plus complexe en terme de formes de jeu. On a beaucoup d'exemples de ce qu'on peut faire en cadet/espoir/pro, mais en U13/U15 très peu. En U13/U15, la priorité, ça reste le développement du jeu rapide. Au minimum 50% des possessions offensives doivent se dérouler sur du surnombre offensif. Le deuxième principe c'est la mise en valeur des 1 contre1 avec le jeu sans ballon associé. Et la troisième, c'est le rebond offensif. Le rebond offensif, ça doit être transversal à ce qu'on enseigne lors des entraînements (peu importe le thème traité) : qu'il y ait du rebond offensif, c'est important parce que ça nous ajoute des possessions, c'est un signe d'agressivité."

Les vidéos coaching partagées jusqu'ici :