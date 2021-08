La légende du coach européen David Blatt se livre avant la finale France - États-Unis : "Si j'étais la France, je serais inquiet"

Coach réputé pour sa rigueur et son approche quasi scientifique du jeu, David Blatt (62 ans) intègre la catégorie des plus grands entraîneurs du XXIe siècle. Champion d'Europe avec la Russie en 2007, vainqueur de l'EuroLeague avec le Maccabi Tel-Aviv en 2014, l'Américano-Isréalien a construit un magnifique palmarès. Désormais en marge du coaching, en raison d'une sclérose en plaques, il continue de suivre avec assiduité l'actualité du basket mondial. Avant la finale olympique opposant les Etats-Unis à la France dans la nuit de vendredi à samedi (4h30, heure française), l'ancien finaliste NBA avec Cleveland (2015) a accordé une interview au site BasketNews vendredi. Selon lui, depuis la défaite inaugurale contre la France, les joueurs de Gregg Popovich ont réussi à s'adapter au jeu FIBA. Une montée en puissance loin d'être rassurante pour les Bleus.

« Ce sont deux fortes équipes. On n'est pas dans une situation où une sélection est assurée de mettre 20 ou 30 points à l'autre. Mais si j'étais la France, je serais inquiet d'avoir gagné trop tôt contre les Etats-Unis. Je ne veux pas minimiser l'exploit. Ce match a été joué il y a deux semaines. Team USA est une équipe différente. L'équipe a trouvé ses automatismes. Les joueurs se sont acclimatés au jeu et aux règles FIBA. Ils seront mieux préparés qu'il y a deux semaines. La France a bataillé contre la Slovénie, alors que les Américains ont eu un match relativement facile contre l'Australie. Je pense qu'ils seront plus frais pour aborder cette rencontre. »