Le FooBaSKILL : un sport idéal pour un échauffement ludique avec le sourire

COACHING

C'est la mi-février, il fait froid dans le gymnase, la dynamique collective n'est pas géniale et votre équipe n'a pas d'échéances rapides dans son championnat... Autant dire que la motivation n'est pas simple à aller chercher chez vos joueurs qui se demandaient même s'ils n'auraient pas mieux faut de rester chez eux, au chaud devant la télé.

Un sport créé pour développer la coordination chez les jeunes

Alors comment basculer ce manque de motivation générale en énergie positive avec un échauffement ludique et très inutile N Un groupe de professeurs d'éducation physique de Lausanne en Suisse ont développé de nouvelles disciplines qui prétendent développer la coordination chez les enfants de 5 à 13 ans.

Ils ont notamment inventé le FooBaSKILL, jeu mélangeant basketball et football et se déroulant en gymnase, qui développe les six facteurs suivants :

1) les cinq capacités de coordination (orientation, rythme, différenciation, réaction et équilibre)

2) la 2e intention offensive et l’organisation défensive au football

3) les rebonds offensifs et défensifs au basketball

4) la créativité

5) la capacité de marquer des points

6) la stimulation cognitive

Ce jeu nécessite un ballon spécifique (car polyvalent) et de connaître quelques règles (à consulter ici), faciles à appréhender pour tout basketteur. Un jeu imaginé pour les enfants qui permettra de donner le sourire à vos joueurs de tout âge tout en les échauffant avec efficacité. Parfait pour entrer dans une séance de qualité.