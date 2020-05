Nicolas Raimbault propose aux coachs une formation sur la communication, la cohésion, le management et le leadership

COACHING

La période actuelle est propice à la formation, suivie à distance. Bon nombre d'organismes proposent des clinics en ligne, animées par des spécialistes. Dans cette lignée, l'ancien DTN adjoint de la Fédération française de basketball, Nicolas Raimbault, devenu conférencier et mentor pour dirigeants et managers, propose une formation en ligne pour les entraîneurs sur la communication, la cohésion, le management et le leadership. De quoi progresser pour les techniciens qui souhaitent mettre à profit leur temps libre actuel. "Les contenus sont applicables à quiconque veut travailler sur sa dimension relationnelle et managériale", ajoute l'ancien joueur de Blois.

Pour contacter Nicolas Raimbault à ce sujet, rendez-vous sur son compte Twitter.