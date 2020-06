Reprise post confinement : Retour sur les terrains, entre bonne humeur et bonne conscience

COACHING

Par Julien LENNE, préparateur physique de la SIG Strasbourg

Introduction

Après plus de deux mois confinés à la maison dans leur famille, l’ensemble des joueurs trépignent d’impatience à l’idée de rejouer au basketball. Pour la plupart, ce n’est pas dans les clubs, lors d’un entrainement dirigé par un entraineur (et/ou un préparateur physique pour certaines équipes), que ces jeunes reprennent l’activité, mais sur les Playgrounds proches de leur maison, avec leurs amis.

Déconfinés depuis le 11 mai, beaucoup de joueurs reprendront l’entrainement au sein de leur club aux alentours du 15 août pour commencer une nouvelle saison, soit près 5 mois après leur dernier entrainement collectif. D’ici-là, les joueurs, passionnés par leur sport, vont très probablement se rendre sur des terrains extérieurs.

Au fur et à mesure que les règles sanitaires devraient s’assouplir, l’esprit de compétition de ces jeunes va probablement refaire surface et beaucoup vont vouloir reprendre le jeu avec opposition.

Suite à ce constat « normal » sur le plan psychologique, mais « dangereux » sur le plan physique, il est important de sensibiliser les joueurs sur leur état physique, et de leur donner un maximum d’informations sur le retour progressif à l’activité.

L’objectif de cet article est de présenter une synthèse de toutes les informations annoncées par le ministère des sports (au sujet des sportifs de haut niveau) et de l’INSEP notamment, afin de rendre les joueurs responsables de leur propre jeu.

Constat sur l’état de forme des joueurs pendant le confinement

La plupart des joueurs ont tous maintenu une activité physique et c’est déjà un point très positif. Certains ont même appelé, écrit, ou envoyé des vidéos pour montrer des mouvements ou des exercices qu’ils n’arrivaient pas à faire avant le confinement. Une bonne partie des joueurs a même progressé dans certains domaines physiques (force, endurance, mobilité articulaire, souplesse).

Malgré tout, ce ne sont plus les mêmes sportifs qu’avant.

Pourquoi les joueurs sont-ils différents d’avant à la fin du confinement ?

Avant le confinement :

Habituellement, les joueurs s’entrainent 2 à 4 fois par semaine (en fonction du niveau de l’équipe), certains jeunes font même encore du sport en dehors du basket et tous jouent au minimum un, voire deux matchs par week-end. Cela représente plusieurs heures de basket dans la semaine (au minimum 6 heures). Ajouter à cela, la vie d’un collégien, lycéen ou d’un étudiant qui doit marcher pour prendre les transports en commun, venir à la salle, aller d’une salle de cours à une autre, monter des escaliers etc… toute l’activité quotidienne de base d’un adolescent, qui représente environ 7 000 à 9 000 pas par jour.

Pendant le confinement :

Leur quotidien a donc drastiquement changé. En effet, ils remplacent des entrainements intensifs par 1 voire 2 heures d’activité physique, seul, dans leur salon ou dans leur jardin. A noter qu’ils remplacent surtout quelques kilomètres de marche par quelques heures de jeux vidéo, d’appels visio ou de télévision.

En d’autres termes, leur temps d’entrainement, mais surtout leurs activités quotidiennes de base ont fortement diminué, et cela, ils ne s’en rendent pas compte.

Les joueurs pensent donc être en pleine forme car ils peuvent se reposer autant qu’ils veulent, ils peuvent dormir plus longtemps, s’entretiennent physiquement, progressent même en force, en mobilité etc…

Tous ou presque disent qu’ils se sentent prêts à reprendre l’opposition très rapidement, alors qu’en réalité, ce sont des sportifs déconditionnés.

Les types de sportifs confinés

Nous pouvons distinguer 3 catégories de sportif

Le sportif inactif (intensité d’entrainement faible voir inexistante)

Ce type de cas représentait, on l’espère, une minorité. Ce sont les joueurs qui sont restés inactifs suite à un manque d’espace, de motivation, ou à cause d’une blessure.

Le sportif actif (intensité d’entrainement modérée)

Ce type de sportif représente la majorité des joueurs. Ce sont les joueurs qui avaient des espaces assez grands (mais pas de panier) pour faire de l’activité physique, du matériel d’entrainement et qui pouvaient aller courir sans prendre de risque.

Le sportif entrainé (intensité d’entrainement élevée)

Ce sont les joueurs qui ont un panier avec un espace de jeu assez grand pour faire des mouvements spécifiques de basket.

De plus, les joueurs de cette catégorie sont également ceux dont un de leurs parents ou membres de la famille sont entraineurs, et mettent en place des séances d’entrainements spécifiques basket pour le jeune joueur.

Il faut savoir que, peu importe dans quelle catégorie se trouvent les joueurs, et malgré tout leur investissement et leur bonne volonté qui ont été exemplaires, les joueurs ne sont plus « programmés » basketteurs à la sortie du confinement, même les sportifs dit « entrainés ».

En effet, en 10 semaines, aucun d’entre eux n’a effectué des efforts spécifiques basket régulièrement (c’est-à-dire autant que dans une semaine d’entrainement classique). Et même ceux qui ont pu s’entrainer sur leur propre panier, quid des contre-attaques ? Des défenses tout terrain ? Des arrêts ? De la prise d’information couplée avec des changements de directions brusques (agilité réactive) ? Le basketball est un sport triaxial et de rotation, alors que la majorité des séances d’entrainements à faire à la maison sont principalement axiales.

Certains joueurs se sentent en pleine forme car pendant le confinement, ils ont gagné en force musculaire au niveau des membres inférieurs, ils ont pu aller courir et progresser en endurance, d’autres ressentent moins de douleurs car les exercices de mobilité articulaire ont porté leurs fruits.

Ces résultats sont extrêmement positifs, mais comment vont réagir les adducteurs de nos arrières quand leur esprit de compétition va surgir sur un Playground sur une simple défense de 1c1, ou pire encore, sur une défense tout terrain ? Et tout ça sur du goudron…

Comment va réagir le dos de nos intérieurs qui va vouloir faire un mouvement de rotation à grande vitesse pour placer son mouvement au post bas ?

Nous pouvons nous poser les mêmes questions sur les impacts que peuvent prendre les joueurs au niveau du torse, le corps est-il encore préparé à cela ? Quid de leurs chevilles, ou de leurs genoux lors d’un drive au milieu de plusieurs défenseurs (ou pas).

Il est donc totalement logique et normal que les instances du sport de haut niveau telle que l’INSEP, organisent de nombreux tests physiques et préconisent un retour à l’activité physique très progressif.

En revanche dans notre situation, nos joueurs sont livrés à eux même pour cette reprise car ils ne reprendront pas l’entrainement au sein de leur club cette saison.

Il est donc intéressant de leur présenter un simple tableau sous forme de règles, avec ce qu’ils ont le droit de faire, et ce qu’ils n’ont pas le droit de faire sur un terrain.

A faire A proscrire Dextérité (sur place et en mouvement) Dunk Tir en course sans opposition 1c1 (même lentement) Tir sans opposition Opposition sous toutes ses formes (Attaque et défense) Travail de passe

Bien évidemment, nous ne sommes pas en mesure de contrôler si ces règles sont respectées au non. Mais le plus important est de sensibiliser le joueur et de le faire réfléchir à la gestion de son corps pour son avenir de basketteur.

Pourquoi prendre son temps ?

Quand un joueur arrive en fin de blessure, lorsqu’il peut faire des gammes de dribble sur le côté mais doit tout de même regarder ses coéquipiers s’entrainer depuis le banc de touche, on peut entièrement comprendre son excitation quant à un retour sur le terrain. Le plus souvent, pour le joueur, l’objectif est de jouer le match du week-end, ou le plateau de coupe de France qui se joue dans 2 semaines. Le joueur se dit « je dois absolument être la ». On connait tous ce climat d’impatience ou staff médical, préparateur physique et entraineurs redoublent d’efforts pour que le joueur soit remis sur pied le plus rapidement possible.

Aujourd’hui, la situation est totalement différente, avec l’arrêt total des championnats. Le prochain match officiel pour ces joueurs est programmé aux alentours de mi-septembre, soit 5 mois après le fameux déconfinement du 11 mai.

Un temps considérable pour se « reprogrammer » progressivement basketteur et être le plus en forme possible pour le début de la saison 2020/21.

Une situation sans équivalence, ou presque

La situation que nous avons vécue et que nous vivons encore aujourd’hui n’a pas eu d’équivalence dans notre sport. Cependant, nous pouvons faire un parallèle qui inquiète bon nombre de spécialistes de l’entrainement et de la santé.

En 2011, au Etats-Unis, la ligue américaine de football américain (NFL) a subi un lock-out de 18 semaines. Pendant près de 4 mois, l’ensemble des joueurs des 32 équipes n’avaient ni accès au camp d’entrainement, ni accès aux infrastructures des clubs. Ils avaient également l’interdiction de voir leur médecin d’équipe et l’interdiction de communiquer avec leurs entraineurs.

Les résultats ne sont pas rassurants. Sur le premier mois post lock-out, la ligue a enregistré 12 ruptures du tendon d’Achille dont 10 sur les 12 premiers jours de reprise. Habituellement, la NFL compte en moyenne 5 blessures de ce type par saison.

Conclusion

Le confinement aura été une épreuve pour tous. Même si certains ont progressé dans certaines qualités physiques, tous ont, hélas, « perdu » d’autres qualités physiques, mais aussi tactiques et techniques.

En revanche, ce temps de « pause » au milieu d’une saison habituellement intense et riche en émotions, aura permis à nos jeunes joueurs, je l’espère, d’avoir gagné en autonomie, en connaissance de leur corps, et même en culture basket en regardant des matchs ou des reportages à la télévision.

Ces dernières lignes viennent encore renforcer l’idée que la reprise de nos sportifs doit être progressive et bien compris par nos joueurs. Il est de notre ressort de sensibiliser les joueurs aux risques qui existent après une période d’arrêt aussi longue, sans pour autant leur interdire d’aller s’amuser sur un terrain de basket avec leurs amis.