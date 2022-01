En souffrance en LFB, Landerneau solide en Coupe de France contre Saint-Amand

COUPE DE FRANCE FÉMININE

Crédit photo : LBB

Malgré un premier quart-temps accroché (18 à 15 pour les Bretonnes), Landerneau s'est facilement qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France. La troupe de Wani Muganguzi rejoint ainsi Villeneuve-d'Ascq, difficilement vainqueur à Tarbes. C'est la deuxième fois de suite que le LBB se qualifie pour les demi-finales du Trophée Joël Jaunay.

LIRE AUSSI. Yanik Blanc redonne de l'air à Kaysersberg, Mulhouse battu à Orchies

Jusqu'à 34 points d'avance !

Privé de trois de ses joueuses (Janee Thompson, Elin Gustavsson et Myriam Djekoundade), le Hainaut Basket a rapidement été distancé par une Promise Amukamara irrésistible (18 points à 7/10 aux tirs) et une Virgine Bremont très inspirée à la passe (10 réalisations). Comptant jusqu'à 34 points d'avance en début de 4e quart-temps (78-44), les Finistériennes ont profité de cette faible opposition pour parfaire l'intégration de Destiny Slocum, leur nouvelle meneuse (13 points à 4/6 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes pour 19 d'évaluation en 16 minutes).

Les quarts de finale de la Coupe de France féminine :

Tarbes - Villeneuve-d'Ascq : 68-69

: 68-69 Landerneau - Saint-Amand : 88-56

Bourges - Lattes-Montpellier : dimanche à 15h

Basket Landes - ASVEL : dimanche à 15h30

Cliquez-ici pour les statistiques de la rencontre