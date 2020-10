Lattes-Montpellier se remet en confiance à Montbrison

COUPE DE FRANCE FÉMININE

Trois matchs du 16e de finale de la Coupe de France féminine avaient lieu mercredi soir. Lattes-Montpellier, après une préparation chaotique, s'est largement imposé à Montbrison (71-99) avec un carton de Myisha Hines-Allen (32 points, 7 rebonds et 3 passes décisives pour 39 d'évaluation) et 17 points d'avance dès la fin du premier quart-temps. Autre carton, celui de Champagne Basket (Reims) contre la SIG (+32). Autrement, Nantes-Rezé a eu plus de mal à se défaire de Chartres et Toulouse n'a pas rendu visite à son voisin tarbais pour ne pas prendre de risque sanitaire. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu le jeudi 22 octobre.

Les résultats du 16e de finale de la Coupe de France féminine :