Le BLMA, première équipe à faire tomber Bourges en France cette saison, atteint la finale de la Coupe de France

COUPE DE FRANCE FÉMININE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

"Ca nous pendait au nez". La capitaine du Tango Bourges Basket Elodie Godin le sentait venir. Invaincues sur la scène nationale cette saison jusqu'ici, les Berruyères sont passées pas loin de leur première défaite dernièrement, à Lattes puis contre Villeneuve d'Ascq et enfin Landerneau. Et si les joueuses d'Olivier Lafargue s'en étaient sorties, cette fois elles n'ont pas réussi à reprendre le dessus sur le BLMA, et manqueront la finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 2014.

En demi-finale de la Coupe de France, les Gazelles ont mené tout le match pour l'emporter 78 à 70 au Prado et ainsi sortir le triple tenant du titre. Très adroites (51% de réussite aux tirs) et solides en défense (37% pour les locales), les joueuses de Thibaut Petit ont pu s'appuyer sur Napheesa Collier dans l'aile (20 points à 7/14 aux tirs et 6 rebonds pour 20 d'évaluation en 34 minutes), la tenue de balle de Julie Allemand (16 points à 5/9, 5 rebonds, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 36 minutes) et l'activité de Myisha Hines-Allen (9 points à 4/7 et 11 rebonds).

De quoi se qualifier pour leur première finale de Coupe de France depuis leur titre dans cette compétition en 2016. Les Gazelles affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale entre les Flammes Carolo et Landerneau, qui se tiendra samedi prochain.

