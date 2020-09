Le premier tour de la Coupe de France féminine commence ce samedi avec les équipes de LF2

COUPE DE FRANCE FÉMININE

Crédit photo : FFBB

Six équipes de LF2 retrouvent ce week-end les parquets pour leur premier match officiel avec la Coupe de France Joe Jaunay.

Aulnoye ayant terminé en tête de la poule lors de la saison 2019-2020, entrera en lice au prochain tour, le Centre Fédéral ne prend pas part à cette compétition. En ce qui concerne le déplacement de Angers à Montbrison, le club angevin a déclaré forfait en raison de cas de Covid-19 au sein de son effectif, à travers un communiqué de son Président. Même chose pour le BCSP Rezé qui renonce à son déplacement à Reims, et déclare ainsi forfait.

Toulouse - Tronche-Meylan

Le premier match opposera le Toulouse Métropole Basket de Xavier Noguera à la Tronche-Meylan Basket de Mickael Cortay. Avec plusieurs recrues comme la jeune et talentueuse Hélène Jakovljevic et l’américaine Jaelyn Brown, le TMB est le favori de cette confrontation. Il ne faudra cependant pas prendre à la légère l’équipe du BCTM, dont l’effectif a très peu été renouvelé (arrivées de Léna Timera et Ludivine Marie), qui aura à cœur de passer ce premier tour et de renverser une des grosses écuries de LF2.

Calais - Strasbourg

Strasbourg Ilkirch-Graffenstaden se déplacera en côte d’Opale pour y défier le COB Calais. Lors du tournoi de la SIG, du week-end du 12 et 13 septembre, la SIG avait su se défaire, non sans quelques difficultés, des Nordistes. L’équipe de la capitaine Louise Dambach, qui a prolongé au club alsacien pour sa dixième saison consécutive, voudra prendre le meilleur sur le club nordiste. Les Sea Girls de Calais voudront, quant à elles, trouver leur première victoire d’équipe, ayant été défaites lors de tous leurs matchs de préparation. Cette affiche est peut-être la plus équilibrée sur le papier et dont le résultat reste le plus incertain. Bien aidées par Amélie Voynet et Victoria Majekodunmi, les Strasbourgeoises devront rester sur leurs gardes face à l’expérience de Pauline Akonga, arrivée à Calais en provenance du Hainaut Basket (LFB) apportant en raquette beaucoup d’intensité à son équipe.

Mondeville - C’Chartres

Enfin, la dernière confrontation verra le C’Chartres Basket Féminin de Benoit Marty se déplacer en Normandie, à Mondeville. Balle au centre pour ces deux équipes, qui se sont mutuellement vaincues lors de leur deux matchs de préparation (73-53 à Mondeville ; 63-54 à Chartres). Mondeville fera face à la seule équipe 100% joueuses françaises de Ligue 2. L’USO Mondeville reste néanmoins favorite pour ce match officiel. L’avantage du club normand réside dans son renouvellement de la totalité de son effectif et de l’expérience de ses joueuses cadres, récemment rejointes par Mathilde Combes pour compléter le secteur intérieur.

Les trois affiches débuteront toutes à 20h00, ce samedi 19 septembre, et seront à suivre sur le Basket Live de la FFBB