Les Flammes Carolo rejoignent Lattes-Montpellier en finale de la Coupe de France

COUPE DE FRANCE FÉMININE

Crédit photo : RT

Finalistes de la Coupe de France en 2017, 2018 et 2019, les Flammes Carolo y retournent. Samedi soir, elles ont battu Landerneau 84-62. Si la première mi-temps a été serrée (41-36), les Ardennaises ont pris le dessus après la pause en s'appuyant sur le duo intérieur Mame-Marie Sy Diop (19 points à 8/10 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 27 d'évaluation en 21 minutes) - Evelyn Akhator (24 points à 10/14, 5 rebonds et 3 interceptions pour 27 d'évaluation en 29 minutes).

Les joueurs de Romuald Yernaux tenteront maintenant de remporter leur première Coupe de France, après avoir échoué trois fois en finale contre Bourges, face à Lattes-Montpellier le 24 avril.