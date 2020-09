Les joueuses refusent de jouer, la finale de la Coupe de France annulée

COUPE DE FRANCE FÉMININE

Crédit photo : FFBB

Ce devait être le coup d'envoi festif de la saison, le symbole du retour au jeu et du sport plus fort que l'épidémie qui nous affecte tous. Mais le virus, et le manque de clarté autour du protocole sanitaire, a eu raison du match : la finale de la Coupe de France féminine, qui devait opposer les ténors Bourges et ASVEL ce vendredi, n'aura finalement pas lieu. C'est Jean-Pierre Siutat, le président de la fédération française de basket (FFBB), qui l'a annoncé devant les journalistes présents à l'AccorHotels Arena.

Ce sont les équipes, mécontentes du manque de lisibilité du protocole sanitaire entourant la rencontre, qui ont décidé de ne pas jouer. Le match avait dans un premier temps été maintenu malgré plusieurs cas de COVID-19 au sein des deux effectifs (3 à Bourges, 1 à l'ASVEL), suscitant l'incompréhension des acteurs et actrices de la rencontre. Les joueuses ne comprennent pas que le protocole COVID-19 de la FFBB soit différent de celui de la Ligue Nationale de Basket, où de nombreux matchs de préparation ont été annulés ou reportés. Dès jeudi soir, plusieurs d'entre elles avaient fait entendre leur colère.

Ce vendredi matin, des réunions ont eu lieu avec les deux capitaines, Élodie Godin et Ingrid Tanqueray, ainsi que Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports. "la Ministre a cherché à rassurer tout le monde", a expliqué Jean-Pierre Siutat qui "regrette la décision des deux équipes". En vain donc.