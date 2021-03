Olivier Lafargue : "Ce soir, ça fait très mal"

COUPE DE FRANCE FÉMININE

Crédit photo : Referee Time

A Bourges,

Invincibles jusqu'ici cette saison en Ligue Féminine de Basket (17/17) et Coupe de France féminine, les Tango ont été menées tout le match samedi soir par Lattes-Montpellier pour s'incliner 78-70 en demi-finale de la Coupe de France. Une défaite qui prive Bourges d'une quatrième victoire consécutive dans cette compétition et d'un potentiel doublé.

Olivier Lafargue : "Cette semaine, nos entames de matchs sont quand même un peu louches."

« Il nous a manqué beaucoup de choses, on est derrière sur tout le match, a rappelé l'entraîneur Olivier Lafargue. L’entame a été difficile, il ne faut pas être expert pour le voir. Il nous a manqué de la dureté. Il nous a manqué beaucoup de choses mais la première chose c’est l’entame de match et notre entame défensive. Il faut savoir qui on est. Et cette semaine, nos entames de matchs sont quand même un peu louches. Quand tu n’es jamais sanctionnée, tu te dis que tu dis « bon aller la prochaine fois on le refera pas ». Mais parfois, pour prendre vraiment conscience de la chose, il faut que ça fasse mal. On ne choisit pas quand on doit avoir mal, mais ce (samedi) soir ça fait très mal. »

Alexia Chartereau : "Si on se croyait invincible, on a bien vu ce soir que ce n’était pas le cas. »

« Ça a été un match compliqué pour nous du début à la fin. On a montré notre basket dans le troisième quart-temps, mais le reste du temps ça a été compliqué. Elles ont été beaucoup plus fortes dans l’intensité et ça nous coûte le match. Rattraper un retard, on sait que c’est difficile mais on sait qu’on en est quand même capable. On n'a jamais rien lâché. Contre Landerneau on commence mal le match sauf que c’est une équipe contre qui on arrive à rattraper. Ce soir, ce n’était pas la même équipe. Montpellier a fait un gros match, elles n’ont pas démérité, et un grand bravo à elles. Tout le match on a essayé de jouer notre basket mais ça n’a pas marché. Si on se croyait invincible, on a bien vu ce soir que ce n’était pas le cas. »

© RT

Isabelle Yacoubou : "Un match gagné en championnat, je l’échangerais dix mille fois contre ce match."

« Pour gagner, il faut combattre. On a manqué de dureté, de lutte, de bataille. Jouer un beau basket ne suffit pas pour gagner, surtout quand on a face à nous des joueuses de qualité. Ce soir, elles ont été plus dans cet aspect de combat que nous. De notre côté, on est encore une équipe jeune. Gagner, ça s’apprend et ça se construit et ça prend du temps. Il ne faut pas oublier que nos joueuses importantes sont quand même des jeunes joueuses. Il faut leur laisser le temps de grandir et de maturer dans ce sens-là pour pouvoir gérer ce genre de match. Ça fait mal aujourd’hui mais ça servira pour demain, c’est une certitude. Mais là tout de suite, c’est compliqué. C’est encore un objectif qui nous échappe et on travaille dur tous les jours pour ça. Un match gagné en championnat, je l’échangerais dix mille fois contre ce match.

© RT

Cliquez ici pour lire le résumé de la rencontre !