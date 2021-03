Thibaut Petit : "Cette équipe avait à coeur d'aller à Bercy !"

Après sa victoire de Coupe de France face à Bourges, C’est un entraineur heureux qui s’est présenté en conférence de presse d’après match. Après un début de saison compliqué, le BLMA est revenu en forme sur cette deuxième partie de saison. C'est ce qu'a rappelé Thibaut Petit devant la presse samedi soir :

« À partir de décembre, on a fait de cette coupe de France un objectif. On va gagner au Hainaut et on gagne après prolongation à Charnay dans un match incroyable. On avait envie d’aller au bout, on était à quarante minutes d’une finale. On commence à récupérer des joueuses et tout le monde connaît nos difficultés de début de saison avec les toutes les joueuses absentes. Depuis décembre en championnat on est à 10 victoires sur 13 matches, on a un effectif qui commence à prendre forme et qui vit bien ensemble. Cette équipe avait à coeur d’aller à Bercy ! »