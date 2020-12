Villeneuve d'Ascq s'impose largement à La Roche, Charnay sort Tarbes

COUPE DE FRANCE FÉMININE

Il y avait de la Coupe de France féminine ce mercredi soir avec le dernier tour avant l'intégration des trois équipes françaises engagées en EuroLeague. La dernière équipe pensionnaire de LF2, Reims, a été sortie par Landerneau. Autrement, Lattes-Montpellier et Villeneuve d'Ascq se sont largement imposés à l'extérieur, à Saint-Amand et La Roche Vendée. La surprise aurait pu venir de Nates-Rezé mais l'expérience des Flammes Carolo et notamment d'Amel Bouderra (14 passes décisives) a fait pencher la balance dans le final en faveur des Ardennaises. Enfin, Charnay a sorti Tarbes, demi-finaliste en 2019-2020.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce vendredi 11 décembre au siège de la Fédération française de basketball.

Les résultats des huitièmes de finale de la Coupe de France :