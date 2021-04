"Un titre, c'est indélébile", rappelle Romuald Yernaux avant la finale de Coupe de France

COUPE DE FRANCE

Moins d'une semaine après leur dernière confrontation (victoire 82 à 79 du BLMA), Charleville-Mézières et Lattes-Montpellier se retrouvent en finale de la Coupe de France féminine, ce samedi 24 avril (16h15, en direct sur la chaîne L'Équipe). "Montpellier a montré qu’il était supérieur à nous deux fois", rappelle d'emblée le coach des Flammes Carolo Romuald Yernaux sur le site de la FFBB. C’est le constat. Mais sur un match tout est possible même si on ne part pas avec la faveur des pronostics."

Finaliste à trois reprises mais jamais vainqueur

Comme Amel Bouderra, le technicien ardennais regrette l'absence de public pour cette finale à l'AccorHotels Arena. "Mais les enjeux restent les mêmes, rappelle-t-il. Il y a un trophée au bout. Un titre c’est quelque chose d’indélébile sur un CV." Finalistes de la compétition en 2017, 2018 et 2019, les Flammes Carolo voudront briser la malédiction et ainsi ajouter une ligne supplémentaire dans leur palmarès.