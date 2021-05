[Vidéo] Le vlog de Lukas Nicot sur les finales de Coupe de France

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Lukas Nicot

Lukas Nicot a suivi de l'intérieur les finales séniors féminines et masculines de la Coupe de France afin de réaliser une vidéo partagée sur sa chaîne YouTube. Dans ce "vlog", on trouve plusieurs réactions de joueuses après la victoire de Lattes-Montpellier mais aussi des séquences dans les vestiaires de l'ASVEL après leur sacre. Il a discuté avec Migna Touré et Myisha Hines-Allen de Latte-Montpellier mais aussi David Lighty, Guerschon Yabusele et Matthew Strazel de l'ASVEL, tous très heureux de leur victoire.

C'est à voir ci-dessous :