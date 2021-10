[Vidéo] Les meilleurs moments de l'excellent match de Juhann Begarin (Paris) contre Rouen

Si Rouen n'a pas proposé une grosse opposition mercredi soir en Coupe de France, la performance de Juhann Begarin était tout de même à noter. Lors de la victoire de Paris 107 à 81 contre le RMB, l'arrière de 19 ans a cumulé 25 points à 10/12 aux tirs et 4 rebonds en 24 minutes. Une belle sortie dont vous pouvez voir les meilleurs passages en vidéo dans le tweet ci-dessous :

