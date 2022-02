2/2 pour la JL Bourg face à Limoges : "Une vraie satisfaction face à un adversaire de qualité"

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Guilherme Amorin

Le mot clé, c'est l'adaptation. Laurent Legname, pour Radio Scoop, est très satisfait de la qualification de la JL Bourg en quarts de finale et surtout de sa capacité de son groupe à s'ajuster à toutes les situations : "On a su trouver les adaptations pour changer le rythme du match. Il le fallait, sinon, on serait passés à la trappe". Il est vrai qu'en début de rencontre, les Burgiens étaient absents des débats, comptant jusqu'à 15 points de retard au tableau d'affichage. Mais la force de caractère burgienne a permis aux coéquipiers d'un Hugo Benitez record (18 points) de vaincre le CSP, 88-82 à Ekinox.

#CoupedeFrance





JL Bourg 88 82 @limogescsp



Porté par son public, Bourg remet ça !! Après un début de match vraiment mitigé, nos gars retrouvent un 2ème souffle et décrochent la victoire : DIRECTION LES 1/4 DE FINALE #WeRedyyyy pic.twitter.com/wrALL7iZCR — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) February 15, 2022

"On a eu le mérite de se relancer"

13 points de retard à la fin du premier quart-temps, c'est une marge qui semble conséquente. Mais Bourg-en-Bresse est revenu dans le match, pour infliger un 73-54 sur le reste de la rencontre à Limoges : "On a eu le mérite de se relancer petit à petit pour faire une très belle deuxième mi-temps". C'est une "vraie satisfaction face à un adversaire de qualité" pour Laurent Legname. Surtout trois jours après un premier affrontement déjà musclé contre le CSP en championnat (79-66).

Le technicien varois salue aussi la solidité de son groupe au global : "Avec tous ces aléas qui sont contre nous, le groupe a su trouver des ressources (...) on est pas loin de notre max (...) en espérant qu'on ne soit plus embêtés par les absences". À l'infirmerie se trouvent toujours l'intérieur Eric Mika et l'arrière C.J. Harris, tous deux censés être des joueurs majeurs de l'effectif. Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, Bourg-en-Bresse disputera encore une rencontre d'EuroCup, face aux leaders de la poule B Gran Canaria, ce jeudi ; et ils termineront par un match de Betclic ELITE, face à l'ASVEL ce dimanche, avant la trêve internationale.