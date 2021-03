A 7 professionnels, Orléans réalise une grosse performance au Mans

COUPE DE FRANCE

Crédit photo : Paage Creation

Après la victoire contre Dijon mardi, dans un contexte particulier, Germain Castano avait parlé d'exploit. L'entraîneur d'Orléans pourra sans doute ressortir son discours ce samedi. Limité à 7 joueurs professionnels seulement, l'OLB s'est imposé au Mans - qui venait de battre l'ASVEL en Jeep ELITE - 84 à 78.

Dominateurs au rebond, les Loiretains ont pris 22 rebonds offensifs pour marquer 25 points sur deuxièmes chances. Plus globalement, Paris Lee (17 points à 4/11 aux tirs, 3 rebonds, 7 passes décisives et 6 fautes provoquées) & co ont fait preuve d'une grande agressivité pour aller 25 fois sur la ligne des lancers francs. De quoi prendre l'avantage en début de deuxième mi-temps et rester devant jusqu'au bout.

Orléans rejoint donc l'ASVEL et Dijon en demi-finale de la Coupe de France.

