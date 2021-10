ASVEL - Flammes Carolo chez les filles, Elan Béarnais - Cholet chez les garçons : le tirage au sort de la Coupe de France

COUPE DE FRANCE

Le tirage au sort des 1/16e de finale de la Coupe de France et des 1/8e de finale de la Coupe de France féminine ont eu lieu ce vendredi 22 octobre au siège de la Fédération française de basketball. Chez les garçons, on note le classique entre l'Elan Béarnais et Cholet. Chez les filles, l'ASVEL tentera de prendre sa revanche sur Charleville-Mézières après avoir été corrigé dans les Ardennes en début de saison LFB.

Les affiches des 1/16e de finale de la Coupe de France masculine (17 novembre) :

Pau-Lacq-Orthez (Betclic ÉLITE) – Cholet (Betclic ÉLITE)

Saint Quentin (Pro B) – Blois (Pro B)

Boulazac (Pro B) – Evreux (Pro B)

Limoges (Betclic ÉLITE) – Chartres (NM1)

Paris (Betclic ÉLITE) – Roanne (Betclic ÉLITE)

Fos-sur-mer (Betclic ÉLITE) – Mulhouse (NM1)

Gravelines-Dunkerque (Betclic ÉLITE) – Nancy (Pro B)

Vichy-Clermont (Pro B) – Champagne Basket (Betclic ÉLITE)

Les affiches des 1/8e de finale de la Coupe de France féminine (4 décembre) :

Lyon ASVEL (LFB) – Charleville-Mézières (LFB)

Charnay (LFB) – Landerneau (LFB)

Angers (LFB) – Tarbes (LFB)

Saint Amand (LFB) – Roche Vendée (LFB)

La Glacerie (LF2) – Villeneuve d’Ascq (LFB)

On notera que les deux équipes restantes de Nationale 1 vont devoir se déplacer chez des clubs de première division. De quoi susciter quelques frustrations, à l'image de Lauriane Dolt, la technicienne du MBA qui aurait certainement largement préféré une belle affiche au public alsacien plutôt qu'un déplacement à l'autre bout de la France.