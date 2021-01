ASVEL : Moustapha Fall de retour à la compétition

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Arthur Viguier

Blessé aux cotes en début de rencontre le 22 décembre contre le CSKA Moscou en EuroLeague, Moustapha Fall a manqué les deux dernières rencontres d'EuroLeague, perdues face aux deux formations stambouliotes de la compétition, le Fenerbahçe et l'Anadolu Efes. Plus de deux semaines plus tard, l'international français retrouve les parquets. Il fait partie des 12 joueurs sélectionnés pour affronter la JL Bourg en huitième de finale de la Coupe de France masculine.